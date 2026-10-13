厭倦租屋生活！深井租客升呢做業主　擲562萬買麗都花園靚裝三房

二手市場轉旺， 惟市場仍有不少蝕讓成交，當中深井麗都花園靚裝三房單位新近以562萬元沽出，上手6年帳面蒸發136萬元。至於新買家為區內租客，因厭倦租屋生活決定入市做業主。



晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，是次成交為深井麗都花園5座中層F室，實用面積657平方呎，屬三房套間隔，擁靚裝修，單位新近以562萬沽出，呎價8,554元。

↓↓深井麗都花園5座中層F室↓↓

新買家厭倦租屋生活

至於，新買家為區內租客，因厭倦租屋，每一至兩年就要轉換一次地方的生活，加上睇中單位附帶裝修且有單邊開陽，所以決定物業自住，減少經常性搬屋的不便。另據恒生網上銀行估價資料，上述單位銀行估價為557萬元，即最新成交價較估價微低0.9%。

據知，原業主在2020年以698萬購入，持有至今6年，是次轉手帳面蝕讓136萬元，單位期內貶值約19.4%。

深井麗都花園。

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