Central Yards明年落成　恒地李家誠憶童年疑問　鬥高才算進步？

恒地（0012）中環Central Yards第一期預計明年暑假大致落成並陸續開放，恒基地產主席兼董事總經理李家誠今日（13日）出席項目簡介會表示，Central Yards為中環最長大型橫向建築，第一期設30萬平方呎零售空間，首個租戶為把街頭文化帶進潮流、Dior前男裝總監知名設計師Kim Jones ，將開設全球首個個人品牌旗艦店。



中環最長大型橫向建築 擁全港最大空中花園、逾400棵樹

李家誠表示，小時候經常想「為什麼一幢大廈一定要鬥高才算進步？可不可以把整幢大廈打橫起呢？而今日的答案是可以的。」李家誠續指出，Central Yards 將會是中環最長的大型橫向建築，橫跨400米連結中環及維港，重新塑造香港天際線，形容Central Yards 代表恒基對香港的承諾。又指項目將會全面提升中環綠化空間，擁有全港最大的空中花園，佔地16萬平方呎，擁有超過400棵樹。

李家誠：Central Yards是集團對香港的一份心意

另外，他指出，Central Yards 將會設有首個私人百老匯沉浸式大劇院，將為維港打造國際級舞台。李家誠又指，Central Yards 是一個有溫暖、有內涵、有創意的地方，不單只是一個地產項目，是集團對香港的一份心意。

恒基地產主席兼董事總經理李家誠、Dior前男裝總監知名設計師Kim Jones。（李煥好攝）

恒地旗下Central Yards 位於中環民耀街一帶的填海區，北臨中環碼頭／天星碼頭，西接國際金融中心（IFC）。該地皮佔地約51.6萬平方呎，屬中環核心最後一塊臨海大型商業地皮，恒地於2021年以天價508億元投得，批租期為50年，創下香港賣地史上最高金額紀錄。

Central Yards總樓面面積逾160萬平方米，樓高約9層。恒地直言，該項目地面面積達4.8萬平方呎，相當於「六個半足球場」，甚至「成幢IFC打橫可以擺到入去。」當中約四成為辦公室、五成四為商業用途，約一成為劇院，另將設新郵局。

設約250間商舖 劇院設逾千座位

關於商業部分，Central Yards提供約250間商舖，廣泛分佈於多個樓層，涵蓋地下、地面及1至3樓。當中60至70間為餐飲店舖，另設VIP Club，頂層為公眾空間。恒地透露，Central Yards第一期將有新天橋直接連接IFC商場。

，Central Yards提供約250間商舖，廣泛分佈於多個樓層。（李煥好攝）

恒地又指，項目設全港唯一私營百老匯級劇院，約提供1,120座位，分為兩層。該劇院用作傳統劇目、餐飲活動、創新節目均可。

劇院提供約1,120座位。（李煥好攝）

第一期最快明年落成

Central Yards第一期預計明年暑假大致落成並陸續開放。第二期隨後推進，全項目預計2032年底完成。其中，劇院部分預計2028年底開幕並推出節目，同時連接天星碼頭及地面工程正陸續完成。

Central Yards第一期預計明年暑假大致落成並陸續開放。第二期隨後推進，全項目預計2032年底完成。（李煥好攝）

Central Yards亦設逾30萬平方米的公共空間，分布在地面、平台、天台等，全天候開放。Central Yards另設臨海通道，整體長度約400米，連接中環與碼頭。另外，亦設海邊行人天橋系統、連接天星碼頭、連接IFC、地底直接駁通中環地鐵站。

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