恒基50周年｜Central Yards首期預租7成　綠色能源業務步入收成期

恒基地產（0012）成立50周年，集團主席李家傑與李家誠，接受《福布斯亞洲》（Forbes Asia）專訪，分享集團的未來發展方向，以及地產與綠色能源業務的前瞻性雙軌佈局。



李家傑表示，「父親（李兆基）在地產和公用事業這兩方面，都打下了很穩固的基礎。就算在逆境中，依然持有位於最佳地段的優質資產」。李家誠亦表示對集團未來充滿信心，預期未來五年，集團中環旗艦項目將相繼落成，早年佈局的綠色能源業務亦將步入收成期，成為增長動力之一」。



恒地（0012）大股東李家傑及李家誠。

恒基地產近年重點發展香港中環核心商業區，先後投得多塊核心區優質地皮，並發展為The Henderson 及Central Yards等旗艦項目，積極加入可持續發展和綠色建築元素，不僅重塑中環天際線，亦為地產市場帶來革新的發展策略，在傳統地產市場錄得穩健回報。李家誠表示，集團的目標是打造以租戶為本的建築物。他亦提到「房地產市場一向有起有落，很難在絕對最低點入市。所以當你覺得時機恰當、而該物業本身也是好項目，就應該果斷出手。

Central Yards首期項目已預租超過22.28萬平方呎，佔總辦公面積約七成。李家誠表示「我們並沒有通過大幅折扣來吸引主要租戶，簽訂的租金都是市場的高端價格。」

中環新海濱3號商業地王項目Central Yards。（黃祐樺攝）

除了地產業務，集團同步積極拓展綠色科技及能源領域，搶佔市場先機。如中華煤氣正積極發展太陽能、廢物轉化清潔能源等項目。此外，李家傑亦透過家族辦公室賦生資本 (Full Vision Capital) 進一步投資全球具潛力的綠色科技初創企業。他表示「長遠而言，我們要投向地球最需要的行業」。

李家傑：未來十年綠色能源業務收與地產看齊

集團視綠色科技為下一個重要增長引擎。李家傑預計未來十年，綠色能源業務所貢獻的收入，有望與地產業務相若，將成為集團另一發展支柱。訪問亦提到，集團正全力推進可再生能源，透過煤氣公司在香港及中國開展逾1,000個太陽能項目，截至6月30日，併網太陽能總裝機容量已達2.6吉瓦，該公用事業在2025年上半年太陽能電銷售額按年增長44%。至於海、陸、空交通的清潔燃料亦是發展重點之一。

中環The Henderson。（香港01相片）

李家傑賦生資本投入10家綠色科技初創 估值65億美元

據報道，李家傑作為賦生資本（Full Vision Capital）的創始人，已將自有資金投入10家綠色科技初創企業。這些公司截至去年12月共估值達65億美元，累計融資25億美元。

恒地李氏家族身家349億美元、香港排名第二

《福布斯》公布2026年度香港50大富豪榜，恒地（0012）大股東李家傑及李家誠及其家族，身家為349億美元，排名第二。