海外資金重返商業房地產　高力：首三季成交398億　按年大增65%

高力發布《2026 年第三季市場報告》，指出香港商業房地產市場於2026年第三季進一步穩步增長，預計甲級寫字樓租金今年可錄按年2%的增長，而一線街舖租金則料可按年上升3%。至於投資市場方面，由於租賃需求持續改善，海外資金重返香港商業地產市場，首三季累計投資成交額達398億港元，按年大增65%，並已超越2025年全年水平，該行預計今年投資總額可錄10%的增長。



高力香港研究部及零售顧問主管李婉茵表示，香港商業房地產市場於2026年第三季持續改善。優質寫字樓及教育相關資產需求尤為突出，儘管融資成本維持高位，租戶及投資者仍積極物色具長遠價值的機遇。市場復甦步伐因行業及區域而異，但隨著寫字樓吸納量改善、訪港旅客增長及跨境資金回流，市場前景正逐漸明朗。

2026年第三季，香港甲級寫字樓租賃市場進一步改善，全港淨吸納量達正101萬平方呎，為連續第六個季度錄得正吸納量。金融機構相關租戶，尤其是量化交易公司，成為中環及九龍站主要租賃成交的推動力。

中環、金鐘空置率9.1% 四年來首次重返單位數

中環及金鐘繼續跑贏整體市場，空置率降至9.1%，為四年來首次重返單位數水平。租金升幅主要集中於優質甲級商廈，其中頂級甲級商廈租金年初至今上升17.1%，中環及金鐘租金則上升9.7%，而整體甲級寫字樓租金僅錄得0.8%的升幅。相反，九龍東租金年初至今下跌5.8%。

高力香港企業客戶服務主管顏慧萍表示，核心商業區優質辦公空間需求預計將持續領先整體市場。企業上市活動回暖、基金及家族辦公室稅務優惠，以及香港黃金交易平台的建立，均有助帶動中環寫字樓需求。預計2026年中環及金鐘租金將錄得逾10%的升幅。至於非核心商業區市場則仍以租戶主導，預計九龍東租金全年跌幅將超過5%。

高力指，個人護理品牌及內地教育機構成為街舖市場的新租賃需求來源。

個人護理品牌、內地教育機構成街舖新租賃需求

受惠於旅遊業持續復甦，香港零售市場於第三季保持改善勢頭。8月份訪港旅客人次約550萬，按年上升6%，創疫情後單月新高。個人護理品牌及內地教育機構成為街舖市場的新租賃需求來源。租戶繼續偏好策略性地段，以及配套完善、可即時投入營運的舖位。受核心區優質舖位供應有限及租戶組合趨向多元化支持，整體核心區街舖租金年初至今上升1.8%，按年則升2.3%。

高力香港研究部及零售顧問主管李婉茵表示，訪港旅客增長、節日消費及大型盛事活動將繼續支持第四季零售市場表現。個人護理、教育及內地餐飲品牌的擴張將持續帶動核心區租賃需求，反映消費模式正由奢侈品轉向日常及體驗式消費。預計2026年全年核心區街舖租金將上升約3%。

左起 高力香港企業客戶服務主管顏慧萍、高力香港研究部及零售顧問主管李婉茵、高力香港資本市場及投資服務主管翟聰。

資本市場首三季累計成交額398億 按年大增65%

2026年第三季香港投資市場錄得107億港元成交額，較上一季度回落23.2%，但按年仍增長18.5%。首三季累計投資成交額達398億港元，按年大增65%，並已超越2025年全年水平。

教育相關資產繼續主導市場需求，學生宿舍及教育設施交易佔第三季總投資額創紀錄的42%。同時，海外資金亦顯著回流，國際投資者佔季度成交額約30%，為2022年第四季以來最高水平。

高力香港資本市場及投資服務主管翟聰指出，寫字樓市場復甦及教育相關資產需求強勁的趨勢持續，但隨著業主出售壓力較去年有所紓緩，以大幅折讓價格購入優質資產的機會正逐步減少。預計海外投資者將繼續積極物色具教育用途改造潛力的資產，維持全年投資成交額按年增長約10%的預測。

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