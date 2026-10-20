移民盤大平賣！大埔嘉熙3房860萬沽　5年高位狂跌211萬、貶值兩成

二手市場轉旺，惟市場仍有不少蝕讓成交。大埔嘉熙有三房戶業主因要移民，在6月中以「蝕讓價」叫價放盤，最終累減60萬元後，終以860萬元蝕沽。據悉，上手業主5年前樓市高峰時以1,071萬元買入，是次轉手帳蝕211萬元或貶值近兩成離場。



中原地產分行經理曾嘉滙表示，是次成交為大埔嘉熙8座中層E室，實用面積595平方呎，屬三房間隔單位，原業主因要移民，在6月中以「蝕讓價」920萬元叫價放盤，最終累減60萬元後，以860萬元蝕沽，呎價約14,454元。

↓↓大埔嘉熙8座中層E室↓↓

同區租客見價錢啱心水 決定轉租為買

至於新買家為同區租客，因鍾情屋苑環境舒適，單位價錢合理，決定轉租為買，購入單位自用。另據恒生網上銀行估價資料，上述單位銀行估價為878萬元，即最新成交價較估價低2%。

2021年買入價1071萬

據悉，原業主於2021年以1,071萬元購入上址，持貨至今約5年，現轉手帳面蝕讓約211萬元，單位期內貶值19.7%離場。

大埔嘉熙。

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