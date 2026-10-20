深井換樓客唔捨得搬走！973萬購碧堤半島三房　上手一年短炒賺1球

二手樓市轉旺，市場錄不少短炒成交，深井碧堤半島一伙三房套單位新近以973萬元沽出，較一年多前買入價帳面升值17%，若扣減基本使費料實賺約100萬元。至於，新買家為區內業主，由於熟悉區內環境及不捨得搬離，於是在售出自用單位後決定原區置業。



晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，上述個案為深井碧堤半島9座中層D室，實用面積755平方呎，屬三房套間隔，望單邊海景，成交價973萬元，呎價12,887元。

↓↓深井碧堤半島9座中層D室↓↓

因熟悉深井 買家唔捨得搬走

至於新買家為區內業主，由於熟悉區內環境配套，加上已居住一段時間亦不捨得搬離，於是在售出自用單位後，隨即於同區購入面積更大的單位作自用。

至於，原業主早於2025年7月以830萬元購入單位，持貨一年多，是次轉手帳面獲利143萬，單位升幅約17%。若扣減佣金、印花税等交易使費約42.9萬元後，料該業主實賺約100萬元。

深井碧堤半島。（代理提供）

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