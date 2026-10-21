內房君豪總裁石金禹4億蝕放中環中心頂層全層　較買入價低46%

核心區寫字樓繼續有大蝕讓個案放盤出現。內房君豪集團總裁石金禹持有的中環中心頂層79樓全層樓面，透過代理行以4億元推出。值得留意，該物業早於2017年以約7.38億元買入，即最新放售價較買入價低約46%。



美聯工商助理營業董事蕭少慈表示，上述放盤為中環皇后大道中99號的中環中心79樓全層單位，建築面積約13,213方呎，意向呎價約30,273元。物業現以交吉形式出售，單位配備豪華裝修及獨立升降機直達，買家可即時進駐使用。

代理指出，該單位位處極高層，樓底特高約6米，坐擁無遮擋全維港海景，視野遼闊。該商廈為全層無柱式設計，空間開則方正實用，適合金融機構、專業服務機構或家族辦公室設立總部。

2017年買入價7.38億

資料顯示，上述放售的79樓全層樓面，業主為內房君豪集團總裁石金禹，他於2017年以約7.38億元買入，成交呎價約55,854元。

中環中心。（蔡偉南攝）

中環中心。（蔡偉南攝）

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