置業調查｜港置：逾7成人料樓價平穩向上　5成人無意加快入市北都

近期樓市回暖，不少市民睇好後市走勢。香港置業今日（26日）發表置業調查及樓市前瞻，當中有約87%受訪者看好未來12個月租金走勢，另有近7成半受訪者料未來1年樓價上升，另隨政府加快北都發展，亦有逾2成受訪者表示增加北都入市意欲，惟近5成受訪者表示無影響入市意欲。



至於整體樓市發展，該行料隨著經濟回暖、人才來港、租金顯著上升等種種因素，均對樓市帶來正面支持，料全年樓價保持雙位數升幅。



逾7成人料樓價未來一年平穩向上

香港置業研究部董事王品弟表示，香港置業於施政報告公佈後進行問卷調查，成功收回237份有效問卷，當中約41.8%受訪者預期未來12個月樓價平穩，約23.2%受訪者預期未來12個月樓價升幅在5%以內，亦有約9.7%受訪者估計樓價升幅達5%或以上，即合共有約74.7%受訪者估計樓價未來一年仍會平穩向上。

另市場預期美國年底前有機會再度加息，屆時本港息率或需隨之上調。不過有約40.1%受訪者認為未來12個月本港息口將保持平穩。

逾86%人料未來一年租金平穩向上

另外，當中約31.6%受訪者預期未來12個月租金平穩、有約34.6%受訪者預期未來12個月租金升幅在5%以內、約16%估計升5至10%、約4.6%估計升逾1成，亦即有約86.8%受訪者認為未來12個月租金走勢將平穩向上。

逾2成增加北都入市意欲 惟近5成表示無影響

隨着政府著力發展北部都會區，以及《五年規劃》未來5年住宅落成量以7萬伙指標的前提下，預期區內供應增加之餘，人口亦將大幅增長，有約23.2%受訪者增加在該區的入市意欲，不過有49.8%受訪者未有因此而增加入市意欲，而餘下的27%受訪者則表示減少意欲入市。

另外新晉屋苑亦持續吸引市場目光。調查顯示，51.5%的受訪者偏好樓齡10年以下的新晉屋苑，連續22季高踞榜首，反映買家持續偏向樓齡較新及屋苑配套較完善的物業。

馬泰陽：料全年樓價有雙位數升幅

美聯集團暨香港置業行政總裁馬泰陽表示，樓市持續向好，雖然美國重啟加息步伐，但短期的波動預料不會對本港的樓市帶來太大影響，市場普遍預期本周聯儲局較大機會按兵不動，未來一年美國息口上行空間有限，而即使美國有機會在年底前再加息，香港屆時亦未必跟隨。

展望後市，隨著發展商加快推盤步伐，預料樓市已走出調整期，料帶動第四季住宅成交量有望超越16,000宗，按季增加超過1成。樓價方面，今年初預測本港樓價可達雙位數增長。時至10月，最新指數顯示，樓價年內累積升幅已達雙位數門檻，印證了年初的樂觀判斷，預計第四季將平穩發展。

美聯集團暨香港置業行政總裁馬泰陽（中間）

今年逾5000萬一手豪宅錄432宗

另外，今年豪宅需求表現亦理想，本年截至10月25日，錄逾5,000萬元一手錄432宗成交，已超去年全年386宗逾1成，創自2013年一手住宅物業銷售條例的紀錄新高，反映高端買家對本港豪宅物業的需求相當穩固。

人才持續來港為租金回報提供中長期支持

至於租金方面，馬泰陽續指最新《施政報告》明確提出加大搶人才力度的措施，同時《五年規劃》亦訂下指標，預計於2029/30學年將本地全日制專上課程的非本地學生人數由2024/25學年提升兩成半至10萬人。料政策將有助吸引人才持續來港，為私人住宅租住需求及租金回報提供中長期支持。

每年逾5,000萬元一手成交量走勢。

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