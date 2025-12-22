經絡置業調查：明上半年HIBOR徘徊2至3厘　86%受訪者明年首置自用

經絡按揭轉介今日（22日）發表置業調查分析，當中約四分之三為現有業主，其餘則為未有置業的人士。在整體受訪者當中，逾四成半認為2026年樓價走勢相對平穩及保持5%上落的幅度，逾兩成更認為樓價會上升5%至10%。另有逾七成表示，政府年初再度放寬印花稅稅階，對樓按市場有正面作用。



逾七成半業主：現時按息屬合理、可負擔水平

持有物業市民中，逾九成半仍有按揭在身，當中逾七成半認為銀行今年兩度減息，現時按揭息率屬於合理及可負擔水平；另外近八成不會考慮加按套現或轉按。來年置業部署方面，逾六成為「靜觀其變或先按兵不動」，其次為「考慮再置業」，佔18.8%，「考慮換樓」則佔16.3%。

逾四成半認為2026年樓價走勢相對平穩及保持5%上落的幅度。

逾六成持有物業受訪者來年置業為「靜觀其變」。

近四成人有意再買樓出租

考慮再置業的業主中，近三成投選「樓價下跌，趁低吸納」為再置業誘因，其次為「磚頭較為保值」佔19.2%，「息口回落」則佔13.4%。此外，近四成將作出租用途，自用佔34.6%，投資佔26.7%。逾六成考慮購買二手物業，一手物業佔33.3%。逾七成心儀600萬元或以下物業。

考慮換樓的業主中，近三成投選「改善居住環境」為換樓誘因，其次為「家庭需要」佔24.4%，「樓價下跌，趁低換樓」則佔19.8%。此外，逾五成考慮換購二手物業，一手物業佔46.2%。心儀的物業的樓價主要為1,000萬元以內。近六成半會承造高成數按揭。

近四成人有意再買樓出租。

四成半未持有物業受訪者計劃來年首次置業

沒有持有物業市民中，四成半來年置業部署為「考慮置業」，「靜觀其變或先按兵不動」同佔45%，租樓則佔10%。考慮首次置業的市民中，逾八成半為自用。逾三成投選「樓價下跌，趁低吸納」為主要置業誘因，其次為「磚頭保值」及「息口回落」，各佔16%。

此外，逾五成考慮購入一手物業，二手物業佔45.8%，國內物業佔1.7%。近七成半心儀樓價600萬元或以下物業，近七成會承造高成數按揭。

料美聯儲明年上半年或再一次預防性減息

展望2026年，經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，目前美國就業走弱風險大於通脹上升風險，料美聯儲明年上半年或再一次預防性減息；下半年美國息口走勢，則視乎下任聯儲局主席的新政策而定。

料來年上半年HIBOR徘徊2至3厘

香港在2024年至2025年減息周期，本港銀行減息5次合共0.875厘，最優惠利率（P）回復至加息周期前的水平，理論上港P已沒有下調空間。

拆息方面，預計本港一個月HIBOR明年上半年反覆徘徊 2厘至3厘水平，普遍新造按揭的實際息率將維持3.25厘水平。HIBOR走勢將取決於美國息口及資金流向，若再有資金流入香港，HIBOR有機會反覆挑戰2厘以下水平，屆時H按業主或有機會以低於封頂息率供樓。

料明年新取用住宅按揭數字平穩向上

又指，政府樓按放寬政策以及人才計劃的效果逐漸浮現，料住宅市場將「價量齊升」，銀行對住宅按揭的取態亦愈趨積極，將繼續推出不同種類的按揭計劃以及相關優惠吸客。預計明年新取用住宅按揭數字平穩向上，金額及宗數約2,330億元及50,000宗水平，挑戰近3年新高。