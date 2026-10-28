英資怡和再度減磅　山頂紅梅閣近4千呎洋房交吉放售　市場估值2億

地產市道回暖，有港島豪宅洋房業主趁勢放售物業。英資怡和集團再度放售旗下非核心物業，涉及山頂種植道36號紅梅閣一期（Strawberry Hill Phase 1）3號洋房，將以現狀交吉出售。該洋房市場估值約2億元。



負責放售的高力指出，是次放售的3號洋房實用面積約3,890平方呎，並連私人花園。根據大廈公契資料，物業最高可建樓面面積約4,828平方呎，為買家提供進一步重塑及優化空間的潛力。紅梅閣一期由僅7幢獨立洋房組成，屬區內供應極為有限的精品洋房屋苑。

3年前內部轉讓作價2.04億

翻查資料，上述洋房原由怡和有限公司（JARDINE, MATHESON & CO., LIMITED）持有，其後在2023年7月以2.04億元內部轉讓予STRAWBERRY HILL HOUSE 3 (HK) LIMITED。

山頂種植道36號紅梅閣一期（Strawberry Hill Phase 1）3號洋房。

高力資本市場及投資服務部高級董事鄭元禮表示，種植道位列山頂四大豪宅街，向來代表香港頂級住宅市場的地位。區內同類型低密度住宅資產供應一直十分有限，預期項目將受到本地家族、家族辦公室、內地高淨值人士及國際投資者廣泛關注青睞。

山頂洋房近期成交呎價9萬至10萬

高力資本市場及投資服務部高級執行董事王唯峰補充，紅梅閣毗鄰多項物業由香港上海滙豐銀行持有及自用，印證該地段歷來備受長線持有者青睞。近期山頂洋房成交活躍，種植道、白加道成交呎價動輒9萬至10萬元。

種植道（Plantation Road）一直被視為山頂最具代表性的傳統豪宅地段之一，與普樂道（Pollock's Path）、白加道（Barker Road）及施勳道（Severn Road）並列山頂四大豪宅街，向來深受本地企業家家族、國際富豪及高淨值人士追捧。

山頂種植道36號紅梅閣一期（Strawberry Hill Phase 1）3號洋房。

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