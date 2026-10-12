鄧成波家族西貢銀主工廈1.23億沽　樓價「腰斬」貶值53%

「舖王」鄧成波家族早年於西貢大舉收購工廈，一度希望打造大型發展項目，惟隨市況逆轉，鄧氏家族收購5幢相連工廈相繼淪為銀主盤，最新再有一幢以「腰斬價」沽出。成交個案為西貢康定路2號全幢，作價1.23億元，雖然較8月份銀主意向價1.08億元高出約14%，不過依然較2018年買入價大幅貶值約53%。



料由本地用家買入作貨倉用途

上述成交個案為西貢康定路2號全幢，現為一座4層高低密度工業及倉庫大廈，地盤面積約18,094平方呎，總樓面面積約59,991平方呎，新近以1.23億元交吉易手，成交呎價約2,050元，由本地用家買入，預計作貨倉用途。

2018年買入價2.6億

據了解，鄧成波家族早於2018年斥資2.6億元購入上址工廈，持貨約8年至今易手，帳面大幅蝕讓約1.37億元，貶值約53%。

西貢康定路2號全幢。

鄧成波家族早年積極擴充 房地產王國市值數百億

值得留意，鄧成波家族早年積極拓展香港物業市場，並於短時間斥資數十億、逾百億元於全港各區收購物業擴充房地產版圖，其中西貢一帶工廈亦成為該家族的目標。舖王家族於2016年至2018年間，先後斥資逾14億元，向多名業主收購康定路共5座相連舊工廈（包括康定路1號、2號、6號、7號及9號），屬西貢罕有大規模地盤整合大計。

累斥逾14億購西貢5幢工廈 終全數淪為銀主盤

不過，舖王家族其後市況逆轉，整個房地產發展大計受到重大衝擊，不少物業資產淪為銀主盤，而上述5幢西貢相連舊工全數，最終由接管人接收並推出市場。

除了上述西貢康定路2號全幢貶值53%沽出外，另外也有兩幢在過去數月已率先沽出，如在今年6月份，西貢康定路1號四層高工業及倉庫大廈銀主盤，由安保工程（1627）以1.73億元買入，總建築面積約逾10萬平方呎，成交呎價約1,730元。

而今年9月份，西貢康定路6號全幢工廈則由香港科技大學以1.41億元買入，鄧氏家族持貨9年，帳蝕2.24億元，物業期內暴瀉逾六成！康定路6號全幢工廈佔地面積約34,778平方呎，屬三面單邊地盤。該址現有一幢3層高物業，於1988年落成，總樓面面積約76,979平方呎，呎價僅約1,832元。

已故舖王鄧成波。

西貢康定路一帶工廈。

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