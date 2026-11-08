平價「秒殺」　瓏璽海景四房低市價1成租出　一家三口無睇樓即簽

租務市場持續熾熱，有租客為免錯失心頭好，即使「無睇樓」亦決意承租單位。涉及奧運站瓏璽一伙四房海景單位，剛於市場放盤短短一日，即速獲外區家庭客在並無睇樓的情況下，以每月5.9萬元承租。該單位最終成交呎租約48.1元，較市價低出約一成。



放租僅1日即租出 呎租較市價低一成

香港置業首席聯席董事謝啟源表示，上述租出單位為瓏璽8座中層A室，實用面積約1,225平方呎，屬四房戶，享海景。據悉，單位原本叫租6.2萬元，經議價後以5.9萬元租出，呎租約48.1元，較市價低約一成。

而租客為外區一家三口，心儀單位享海景且價錢平，在沒有睇樓的情況下決定承租。另外，單位放租僅1日即獲承接。

上述租出單位為瓏璽8座中層A室，實用面積約1,225平方呎，屬四房戶，享海景。（資料圖片）

業主享約逾3.1厘租金回報

資料顯示，業主於2011年8月以約2,262萬元購入上述單位，按現時租金計算，租金回報逾3.1厘。

奧運站瓏璽。（代理圖片）

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