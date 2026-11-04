加州豪園靚裝相連洋房2850萬沽　上手8年輸兩成　街坊換樓客接貨

二手市場轉旺，惟仍有業主要蝕讓離場。元朗加州豪園有相連單號洋房最新以合共2,850萬沽出，呎價不足一萬元。原業主於8年前買入，轉手合共帳蝕約765萬或逾兩成離場。至於，新買家為區內換樓客，見價錢屬合理，決定入市。



相連單號屋合共2850萬沽

中原地產分行分區營業經理羅偉蓮表示，是次成交為加州豪園嘉拿多徑相連單號屋，單位實用面積同屬1,495平方呎，議價後以1,450及1,400萬元沽出，平均呎價分別約9,699及9,365元。

↓↓加州豪園嘉拿多徑單號屋↓↓

上手八年共輸逾2成

據知，新買家為區內換樓客，已留意該區孖屋放盤多時，見單位居住環境舒適，價錢屬合理，亦附有豪華裝修，即決定購入單位自用。

據知，原業主於2018年以約1,845及1,770萬元購入上址，持貨至今8年，是次轉手合共帳面蝕讓約765萬元離場，兩個單位期內合共貶值約21%。

元朗加州豪園。（中原圖片）

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