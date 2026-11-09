怡邦行2600萬掃銅鑼灣商廈兩單位　上手與夜場「嬌比」會所有關！

【怡邦行/商廈/寫字樓/銅鑼灣】商廈市場氣氛逐漸回升，有本地企業出手吸納相關物業。本地建築五金及衛浴商「怡邦行」，最新斥資2,600萬元買入銅鑼灣第一商業大廈20樓兩個單位，建築面積2,285平方呎。而該公司竟似是對該廈「情有獨鍾」，由2008年開始買入，歷時18年間買入該廈16至20樓5層涉約1.14萬平方呎樓面，合共豪擲8,838萬元！



涉及物業為銅鑼灣禮頓道33至35號第一商業大廈20樓A及B室，建築面積2,285平方呎。該物業於上月中以2,600萬元成交，呎價約1.14萬元。

怡邦行買入銅鑼灣商廈兩單位

資料顯示，買家以公司名義「新凌有限公司（LEADER NEW LIMITED）」作登記，其董事包括怡邦行（0599）執行董事謝漢傑及董事總經理謝新寶。

涉及物業為銅鑼灣禮頓道33至35號第一商業大廈20樓A及B室，建築面積2,285平方呎。（資料圖片）

原業主屬「夜場」陸慶娛樂之相關人士

而原業主以「ZONE ONE (CS) LIMITED」名義登記，其股東及董事為一名蔡姓及一名盧姓人士，屬經營「夜場」的陸慶娛樂（8052）集團高層的相關人士，該公司曾於新濠天地內設立「嬌比」會所（Club Cubic）。該集團於2006年以914萬元購入上述物業，持貨20年後沽出，帳面獲利約1,686萬元，物業升值約1.8倍。

18年前開始入貨 累積涉資8838萬

講起怡邦行，其早於1976年成立，為本地的建築五金、衛浴、廚房設備及傢俬供應商。事實上，該公司擁有第一商業大廈多個物業，其總辦事處及主要營業地點更設於該廈。

回顧怡邦行於第一商業大廈的掃貨史，其早於2008年已斥資3,420萬元，一口氣買入該廈16至18樓。及後於2015年，再斥2,818萬元增持19樓。連同最新購入的20樓，即該公司歷時18年間，至目前已持有該廈16至20樓5層涉約1.14萬平方呎樓面，累計涉資高達約8,838萬元。

第一商業大廈。（資料圖片）

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