貝沙灣贏家！日本城老闆魏麗霞反價沽相連戶 揸19年勁賺近4500萬
撰文：李煥好
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豪宅市場持續升溫，再有名人趁機沽貨。家品零售連鎖店日本城創辦人之一魏麗霞及其相關人士，新近以7,080萬元沽出薄扶林貝沙灣一對相連單位，呎價約27,789元。魏麗霞等人持貨約19年，物業大幅升值4,442萬元或約1.7倍。
上述成交單位為貝沙灣1期3座中層A及B室，實用面積分別為1,358及1,190平方呎，均為三房間隔。據悉，物業原叫價6,900萬元放盤，其後反價至7,080萬易手，呎價約27,789元。
原業主為日本城魏麗霞 帳賺近4500萬走
資料顯示，上址原本由日本城母企國際家居零售（01373）主席兼行政總裁魏麗霞及其相關人士（NGAI LAI HA）所持有，於2007年共以2,638萬元購入，至2021年內部轉讓予其子古振康（KOO CHUN HONG JONATHAN）。換言之，是次魏麗霞等人持貨約19年，物業大幅升值4,442萬元或約1.7倍。
活躍於貝沙灣物業投資
值得留意，魏麗霞活躍於貝沙灣物業投資，譬如她於2021年合共斥資約2億元購入屋苑一伙頂層複式連天台戶，及3個相連車位。
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