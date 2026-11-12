馬鞍山迎海兩房758萬蝕沽　高位接火棒輸逾一球　新盤向隅客接貨

二手市場轉旺，不過高峰期入市的個案，目前依然需要大幅蝕讓。馬鞍山迎海2期一伙兩房新近以758萬元沽出，較2021年買入價870萬元，大幅貶值約12.9%。至於，新買家為西沙SIERRA SEA向隅客，因早前抽籤未能購入，決定回流二手市場。



迎海兩房758萬蝕沽

美聯物業分行高級分區營業經理丘仲文表示，是次成交為馬鞍山迎海第2期20座高層F室，實用面積約510平方呎，屬兩房間隔，座向西南，望內園景。單位最初以780萬元叫價放盤，單位經議價22萬元後，以758萬元沽出，呎價14,863元。上述單位恒生銀行估價為804萬元，即最新成交價較估價低5.7%。

↓↓馬鞍山迎海第2期20座高層F室↓↓

新買家為SIERRA SEA向隅客

至於，新買家為西沙SIERRA SEA一手向隅客，因早前抽籤未能購入，遂轉投二手市場，經睇樓多次後，鍾情迎海近地鐵站且有商場，生活配套成熟，決定購入自住。

4年半貶值逾一球

據知，原業主於2021年6月以約870萬元購入上述物業，持貨至今約4年半，是次轉手帳面蝕讓約112萬元，單位期內輸約12.9%。

馬鞍山迎海。（資料圖片）

馬鞍山迎海。（資料圖片）

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