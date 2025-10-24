鷹君羅嘉瑞家族頻入市買新盤 擲2766.7萬買THE MVP、凱柏峰共3伙
撰文：黃祐樺
出版：更新：
一手市場交投轉旺，鷹君羅嘉瑞家族密密掃貨，最新各以三間公司合共擲2,766.7萬元購入西半山the MVP及日出康城凱柏峰至少3個單位。
2037萬買西半山THE MVP兩伙兩房
據資料指，是次成交為西半山般咸道THE MVP25及26樓D室，實用面積同屬455平方呎，同屬兩房間隔，成交價各為萬元1,024.07及1,012.93萬元。買家各以兩間公司名入市，分別為「RISING THRIVE LIMITED」及「RISING DYNAMIC LIMITED」。
至於，另一伙成交為日出康城凱柏峰2B座17樓F室，實用面積面積451平方呎，屬於兩房間隔，成交價729.7萬元，呎價16,146元，同樣以公司名「RISING YIELD LIMITED」入市。
三間公司股東均為鷹君秘書服務有限公司
值得留意的是，上述三間的董事則包括其公司董事為鷹君（0041）主席及董事總經理羅嘉瑞兒子、鷹君執行董事羅俊謙、鷹君執行董事兼總經理簡德光，以及鷹君執行董事朱錫培，均為鷹君管理層。而該三間公司股東均為鷹君秘書服務有限公司。
