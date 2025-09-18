西半山the MVP首批50伙　入場兩房884.7萬起　施政報告後首開價

英皇國際發展的西半山the MVP今日（18日）公布首張價單，首批提供50伙，折實平均呎價約20,882元，入場單位為兩房戶，折實價884.7萬元起，折實呎價17,888元起。項目為市場上首個於施政報告及減息後公佈價單的全新盤項目。



首批50伙折實平均呎價20882元

英皇國際集團副主席楊政龍表示，項目自上周推出招標以來反應理想，因此為響應市場需求，推出項目首張價單，首批提供50伙單位，戶型涵蓋兩房至三房，當中包括41伙兩房、8伙3房以及1伙特色戶，實用面積425至899平方呎。單位定價由983萬元起，扣除最高10%折扣後，這實售價由884.76萬至1,895.82萬元，折實呎價17,888元至23,294元。

入場兩房884.7萬起

當中入場單位為6樓F室，屬兩房單位，實用面積454平方呎，折實價為884.76萬元，折實呎價19,488元。而最低呎價單位為7樓D室，三房間隔，實用面積899平方呎，折實價為1608.1萬元，呎價17,888元，

施政報告穩定樓市、符合集團整體策略及投資方針

楊政龍形容，是次單位定價同樣為「明升價」。另外，昨日公佈的施政報告對樓市起穩定作用，符合集團於本港物業發展的整體策略及投資方針，其中「新資本投資者入境計劃」將計入住宅成交價門檻低，有利提振中上價物業市場。同時美國剛宣佈減息，隨著減息周期展開，供平過租重現，有助降低買家供樓成本，提升買家入市意欲，對樓市發展起積極作用。

全盤設117伙、戶型涵蓋兩房至四房

「the MVP」樓高 27 層 ，共提供117個單位，間隔包括兩房至四房，標準單位實用面積由454至1,469平方呎；另設7伙特色戶，實用面積425至2,990平方呎。設有會所『Club MVP』提供約17米室內恆溫泳池、按摩池、娛樂室及健身房等設備。