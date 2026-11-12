恒地「四叔」外孫女沽翰林峰　9年升值不足1%　遇投資滑鐵盧？

【恒地/李兆基/李敬恩/中西區/住宅/二手樓】近期一手市場積極推盤「搶客」，但無礙「大孖沙」家族成員去貨決心。恒地（0012）已故創辦人、「四叔」李兆基之外孫女李敬恩，近月放售由恒地發展的西環翰林峰兩伙一房單位，最新成功以955萬元沽出其中一伙，帳賺逾8.13萬元。即她持貨逾9年，僅升值約0.9%！



上述單位為翰林峰1座高層A室，實用面積為331平方呎，屬一房間隔。市場消息指出，該單位於今年9月下旬起放售，叫價為968萬元，最新減價13萬元至955萬元沽出，呎價約28,852元。

市場消息指，成交單位為翰林峰1座高層A室，成交價955萬元。（資料圖片）

「四叔」外孫女李敬恩持有

資料顯示，該單位之登記業主為「李敬恩（LI KRISTINE KENG YAN）」，與已故恒地創辦人李兆基的外孫女同名，料為同一人。據悉，李敬恩為現為該集團租務（一）部總經理。

持貨逾9年 僅升值0.9%！

據透露，李敬恩早於2017年5月一手購入該屋苑兩伙作收租，當時該兩伙單位的成交價同為逾946.86萬元。換言之，她持貨逾9年後沽出，帳面微賺逾8.13萬元或0.9%。而李敬恩持有的另一伙目前同樣以968萬元放售。

恒地（0012）已故創辦人、「四叔」李兆基之外孫女李敬恩，最新以955萬元沽出西環翰林峰一伙一房單位。（資料圖片）

西環翰林峰由恒地發展。（資料圖片）

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