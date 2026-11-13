元朗尚悅兩房成交天與地　一手業主13年賺近三成　5年業主輸125萬

二手市場轉旺， 元朗區11月累錄約35宗二手成交，按月增逾一成。有元朗「凱旋門」之稱的大型屋苑尚悅，單日錄兩宗二手成交，其中一伙兩房戶以398萬元沽出，原業主13年帳賺近三成，惟另有兩房業主卻要以485萬元蝕沽，5年帳面輸兩成離場，表現可謂有人歡喜有人愁。



兩房業主持貨13年 帳升近三成

中原地產區域營業經理王勤學表示，元朗尚悅單日錄兩宗二手成交，當中12座中層E室，實用面積355平方呎，屬兩房間隔，原業主最初以415萬元叫價放盤，最終減價17萬元，終以398萬元成交，造價跌穿400萬元，創約9個月以來低位，呎11,211元。

據知，原業主於2013年以311.4萬元一手買入，持貨至今約13年，是次轉手帳面獲利86.6萬元，單位期內升值27.8%。

元朗尚悅。（資料圖片）

同日另一兩房業主5年帳輸逾兩成

不過並非每一個業主都可以獲利離場，同日另一宗成交則需要蝕沽，涉及單位為11座高層J室，實用面積403平方呎，屬兩房間隔，原業主最初以487萬元叫價放盤，最終以485萬元沽出，呎價12,035元。

據知，原業主於2021年8月以610萬元買入單位，持貨至今約5年，是次轉手帳面蝕讓125萬元，單位期內輸20.5%。

尚悅享元朗「凱旋門」之稱 全盤提供2580伙

尚悅設12座住宅大廈，全盤提供2,580伙，實用面積約354至1,940平方呎不等，主打兩房及三房單位。尚悅享有元朗「凱旋門」之稱號，主要因為獨特的建築外形設計，該屋苑的第1座及第2座採用相連的雙子式大廈設計，並設有雙子塔連拱門設計， 建築外形神似九龍站豪宅「凱旋門」。

元朗尚悅。（資料圖片）

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