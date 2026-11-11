緹岸銀主盤蝕五成！開放式花園戶開價100萬 百組買家搶至204萬沽
撰文：蔡偉南
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【銀主盤/蝕讓盤/掃管笏/緹岸/恆大．珺瓏灣/蝕讓】銀主盤、蝕讓盤「重災區」屯門掃管笏緹岸（前稱恆大．珺瓏灣），屋苑一伙地下連花園特色戶早前淪為銀主盤被沒收推出拍賣，開價僅100萬元。該銀主盤今日（11日）透過拍賣場推出，吸引多達約100組買家爭購，經歷多口承價，最終搶高超過1倍，以204萬元沽出，成交呎價約9,903元。
惟值得留意，該單位屬實用面積僅206平方呎的開放式戶，6年前原業主買入價高達約407.9萬元，當時呎價逼近2萬元。以最新成交價計算，該單位帳面貶值約203.9萬元，蝕幅接近一半。
實用面積僅206呎、外連小型花園
上述單位為緹岸2期5座地下F室連花園單位，實用面積206平方呎，採開放式間隔，外連花園58平方呎，屬銀主盤，開價僅100萬元，以開價計算呎價約4,854元。
銀主開價極吸引 睇樓客300組
該單位成為拍賣會焦點，令今日出席拍賣人數高達約170人。拍賣場負責人表示，由於銀主開價極度吸引，該銀主單位累積錄得約300組睇樓客，該單位今日也獲約100組客爭購，情況極為罕有。
↓↓緹岸2期5座地下F室連花園單位↓↓
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2020年12月買入價407.9萬、呎價19898元
資料顯示，原業主於2020年12月，以407.9萬元買入單位，當時呎價高達19,898元。
最新銀行估價跌至220萬
據了解，上述單位為首次推出拍賣，單位銀行估價220萬元。
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