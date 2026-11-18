紅磡海逸豪園凶宅同層戶平4成開拍 15年前男童身穿校服墮樓
撰文：李煥好
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【紅磡/凶宅同層/拍賣/銀主盤】若一個單位集「銀主盤」與「凶宅」於一身，其開價往往較為折讓。紅磡海逸豪園一伙海景大三房，以820萬元進行拍賣，起拍呎價僅約9,900元。由於該單位屬凶宅同層戶，樓層曾發生「男童墮樓悲劇」，銀行不僅拒絕估價，其起拍價更較同類單位估價平約43%！
涉及單位位於海逸豪園1期2座（綠庭軒）， 實用面積約830平方呎，屬三房一套連儲物室間隔，外望少量海景。據悉，該單位為銀主盤，更位處事故單位同層，將於下周二（24日）於環亞拍賣行開拍，起拍價820萬元，呎價約9,900元。
內設「光猛」大窗 睡房遺留「五條悟」海報
據拍賣行提供的圖片可見，單位內裏「光猛」，每間睡房皆設大窗。不過，單位整體牆身略顯斑駁，木地板裝修風格亦較為陳舊。有趣的是，在其中一間睡房的牆角，遺留有前業主留下的動漫《咒術迴戰》海報，當中包括人氣角色「五條悟」。
↓↓海逸豪園1期2座放盤相片 ↓↓
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同層事故致無法估價 較同類單位平逾600萬
為何一個市區海景三房大戶會出現如此折讓？環亞拍賣行發言人透露，該單位所處樓層曾於發生事故，導致其未能進行網上估價。參考對上兩層單位之估價為1,433萬元，即該單位的起拍價較其低613萬元或約43%。另外，原業主於2004年7月以560萬元買入單位。
15年前涉男童墮樓亡
翻查當年新聞檔案，這宗事故發生於2011年，當年一名年僅11歲的男童，疑因學業及管教問題與父親發生爭執後，身穿校服從住所跳下，並墮五樓平台，其後不治身亡。
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