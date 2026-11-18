【大埔／村屋／拍賣／無契樓／黃開基拍賣行】二手市場轉旺，吸引另類物業推出拍賣。當中大埔村屋地下一伙「無契樓」單位新近以開價68萬元推出拍賣，竟較同區新盤車位平逾四成。由於今次拍賣未有提供樓契，買家或不能承造按揭，需要全款「FULL PAY」入市。



大埔村屋地下單位68萬開拍 平過新盤車位

是次推出拍賣單位為大埔泮涌村一伙地下單位，於2021年落成，新近由法院頒令拍賣，在2026年11月18日於黃開基拍賣行以交吉形式推出，單位面積268平方呎，開價68萬元，平均呎價2,537元。

↓↓大埔泮涌村地下單位↓↓

不設樓契 或需「FULL PAY」入市

另外據地圖顯示，泮涌村位置交通方便，步行8分鐘可達港鐵大埔墟站。不過由於今次單位寫明不提供樓契，買家或不能承造按揭，需要全款「FULL PAY」入市。

較同區新盤車位平逾四成

單位以震撼價推出可謂平過同區車位。參考最近的車位成交，屬於該區新盤上然的R126車位，在11月3日以123萬元沽出。換言之，是次大埔泮涌村地下單位推拍價竟較同區車位成交價平55萬元或44.7%。

大埔泮涌村。（資料圖片）

大埔新盤上然。（資料圖片）

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