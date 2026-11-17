【新地／西沙／SIERRA SEA／短炒】樓市氣氛轉旺，西沙SIERRA SEA本月暫錄約24宗二手成交，短炒獲利不斷。最新兩房戶以708萬元沽出，呎價16,777元。上手業主於9個月前以578萬元買入，是次轉手帳面升值逾兩成。若扣減入市成本，料實賺約110萬元。



中原地產分行資深區域營業經理胡耀祖表示，是次成交為西沙SIERRA SEA 2A期5座中層E室，實用面積422平方呎，屬兩房間隔，上手業主最初以745萬元叫價放盤，經議價後業主減價37萬元，最終以708萬元沽出，呎價16,777元。

西沙SIERRA SEA。（黃祐樺攝）

9個月帳面升逾兩成

至於新買家為用家，見屋苑樓齡新，該區環境舒適，單位間隔合用，價錢合理，即決定入市單位自用。

據知，原業主於2026年2月以578萬元購入單位，持貨至今約9個月，是次轉手帳面上獲利130萬元，單位期內升值22.5%離場。若扣減佣金、印花税等交易使費約20萬元後，料該業主實賺約110萬元。

西沙SIERRA SEA 2A期。（黃祐樺攝）

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