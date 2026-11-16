西營盤翰林峰「反高潮」　開放式戶先插水兩成　炒家再炒貴近3成

近年隨樓市下挫而屢錄二手蝕讓個案的西營盤新晉屋苑翰林峰，最新近錄得一宗「反高潮」個案，一伙高層開放式戶在去年3月份蝕讓21%易手，不過相隔大約一年半，樓價已由低位的530萬元，炒上28%至最新680萬元。



上述成交個案為翰林峰5座高層B室，實用面積215平方呎，採開放式設計，向東南，享部分海景。單位早前以700萬元放售，最新以680萬元成交，折合實用呎價31,628元。據了解，新買家為用家。

原業主為炒家 去年3月低價530萬執平貨

原業主為炒家，於2025年3月以530萬元購入單位，持貨1年，是次轉手賬面獲利150萬元，單位升值28%。

一手成交價高達671萬

不過值得留意，該單位在2017年6月份一手賣出時，當時成交價高達671萬元，呎價高見約3.11萬元。其後在2025年3月份大蝕讓21%易手。

西營盤翰林峰。（資料圖片）

「四叔」外孫女沽售同屋苑一房戶 僅升值0.9%

近月西營盤新晉屋苑翰林峰頻頻錄得二手成交個案，當中更包括恒地（0012）已故創辦人、「四叔」李兆基之外孫女李敬恩，近月放售由恒地發展的西環翰林峰兩伙一房單位，最新成功以955萬元沽出其中一伙，帳賺逾8.13萬元。即她持貨逾9年，僅升值約0.9%！

西營盤翰林峰。（資料圖片）

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