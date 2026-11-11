北角和富中心短炒！三房1140萬沽　上手15個月扣使費炒升逾兩球

樓市屢現短炒個案。北角和富中心一伙高層三房最新以1,140萬元沽出，呎價約15,600元，原業主於15個月前以約870萬元買入，持貨至今轉手，帳面升值270萬元。若扣減入市成本，料仍實賺逾兩球離場。



世紀21聯席董事蔡嘉駿表示，是次成交為北角和富中心4座高層D室，實用面積約733平方呎，屬三房間隔，座向南面望山景，原業主於上月才以1,180萬元放售，最終放盤1個月後，輕微減價40萬元或3%，終獲用家以1,140萬元承接，呎價15,600元，屬市價成交。

北角和富中心。（資料圖片）

成交價較估價高6%

參考同類成交單位屬鄰座高層D室，實用面積相同，在10月以1,090萬元沽出。另據恒生網上銀行估價資料，上述單位銀行估價為1,075萬元，即最新成交價較估價高6%。

上手短炒實賺逾兩球

據知，原業主於2025年8月才以870萬元購入單位，持貨至今僅15個月，是次轉手帳面勁賺270萬元，單位期間大升31%。若扣減佣金、印花稅等交易使費約46.2萬元後，料該業主實賺約223.8萬元。

北角和富中心。（資料圖片）

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