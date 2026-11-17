和記地產旗下紅磡商場黃埔天地公佈，策略性地引入「The Foundry Athletics ONYX x HKPL」成為其中一個旗艦運動租戶，打造一個綜合運動及社交空間，樓面面積超過10萬方呎，設有最先進的HYROX體能訓練專區、高端健康管理及復原專區，以及全港最大的雙層樓高、符合國際賽事標準的匹克球競技場。



此外，場內更設有露天網球場、室內匹克球場、室內恆溫游泳池、高爾夫模擬器等運動設施，其服務更延伸至運動主題酒吧、精品咖啡店、高級商務休閒室、兒童遊樂區等，打造集運動、社交、休閒及家庭娛樂於一身的一站式生活空間。

和記地產集團市場助理董事邱俊豪表示，為配合The Foundry Athletics ONYX x HKPL的24小時營運模式，黃埔天地特別配合專屬通道直達會所，成為美食坊首個24小時開放予顧客使用的重要措施，進一步提升顧客便利及體驗。The Foundry Athletics ONYX x HKPL將於2027年4月正式於美食坊開業， 預計開啟後商場人流按年升超過30%。

和記地產集團市場助理董事邱俊豪（中）。（黃埔天地相片）

黃埔天地強化消閒運動商圈

邱俊豪指，黃埔天地積極強化消閒運動商圈發展，繼今年Anytime Fitness的開業及The Foundry Athletics ONYX x HKPL及Sports Pro專業游泳訓練中心的進駐，將進一步吸引附近及全港九新界各區，以至大灣區一帶的運動愛好者到訪，相信可帶動商場人流及消費，致力打造黃埔天地成區內「都會動感生活圈」。

邱俊豪稱，近年本港消費市場逐步復甦，市民對優質餐飲體驗及生活品味消費的需求持續增長，集團對零售及餐飲市場的長遠發展保持審慎樂觀態度。黃埔天地持續引入具市場話題及質素保證的餐飲品牌，未來將繼續物色不同類型及具特色的餐飲品牌。他續稱，黃埔天地現時平日人流約15萬人次，假日則約22萬人次；商場人均消費額約為800元至1,200元。隨著新租戶進駐及今個星期開始的一連串聖誕推廣活動，預期人流及營業額按年上升超過30%。

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