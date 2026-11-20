【屯門/二手樓/銀主盤/洋房】銀主盤市場錄得洋房大幅折讓成交。屯門珀居一幢遭接管洋房，最新以3,520萬元易手。而原業主有著一連串的財務悲歌，其於2018年豪擲7,516萬元風光入市，至近年向財務公司加按借貸，最終更被接管單位兼遭法庭頒令破產。單位亦於過去8年間，價貶3,996萬元或約53%。



涉及屯門冠發街珀居單號屋，實用面積2,788平方呎，原則三房間隔，並連約1,988平方呎花園及928平方呎天台。單位原本叫價4,000萬元，議價後以3,520萬元售出。

資料顯示，原業主於2018年以7,516萬元購入上述物業，當時成交呎價為26,958元。至今年年中，該業主向財務公司加按借貸。

↓↓屯門冠發街珀居單號屋↓↓

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物業淪銀主盤 原業主遭頒破產令

惟之後原業主疑出現財務危機，接管人於今年8月份接手物業，令上述洋房正式淪為銀主盤。禍不單行，原業主亦遭債權人向法院提出破產呈請，最終法院於今年9月份正式頒布破產令。

8年間跌價約53%

以原業主2018年的買入價計算，該單位於約8年間價貶3,996萬元或約53%。

屯門冠發街珀居單號屋。（代理提供）

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