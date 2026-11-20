【九肚山／玖瓏山／二手樓市／蝕讓】二手樓市轉旺，惟市場仍有屋苑需蝕讓離場。當中沙田九肚山豪宅玖瓏山一伙三房單位，7個月內劈價160萬元，最新以1,120萬元沽出，上手業主持貨至今12年，帳面輕微蝕讓49.47萬元或約4.2%離場。



傲瓏閣三房7個月劈價160萬

美聯物業分行高級營業經理張銘新表示，是次成交為沙田九肚山豪宅玖瓏山傲瓏閣3座高層D室，實用面積約946平方呎，屬三房間隔，附有豪華裝修，單位最初在今年4月以1,280萬元叫價放盤，最終7個月劈價160萬元，終以1,120萬元沽出，呎價約11,839元，屬市價成交。

持貨12年輕微帳輸4.2%

至於新買家為區內上車客，是次購入單位作自住。另據恒生網上銀行估價資料，上述單位銀行估價為1,055萬元，即最新成交價較估價高約6.2%。

據知，原業主於2014年11月以約1,169.47萬元一手購入，持貨至今約12年，是次轉手帳面蝕讓約49.47萬元，單位期內貶值約4.2%。

沙田玖瓏山。（資料圖片）

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