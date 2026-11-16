馬鞍山星漣海再蝕！換樓客2620萬買四房連車位　8年帳面唔見4球

二手市場轉旺，惟有不少屬蝕讓成交。當中馬鞍山星漣海有四房業主為求沽貨，不惜以「蝕讓價」放盤，最終獲換樓客以2,620萬元連車位買入，上手持貨8年轉手帳面蒸發431萬元或近一成半離場。



中原地產分行資深區域營業經理胡耀祖表示，是次成交為馬鞍山星漣海2A座中層A室，實用面積1,660平方呎，屬四房連雙套及工人套房間隔，原業主最初以「蝕讓價」3,000萬元叫價放盤，議價後以2,620萬元連車位沽出，呎價15,783元。

8年帳面唔見四球

至於新買家為換樓客，見單位間隔合用，少有放盤，即決定入市單位自用。另據恒生網上銀行估價資料，上述單位連車位的銀行估價為2,321萬元，即最新成交價較估價高12.9%。

據知，原業主於2018年以3,051萬元購入單位，持貨至今約8年，是次轉手帳面蝕讓431萬元，單位期內輸14.1%離場。

星漣海今年最勁輸37%

翻查資料，如連同是次成交，星漣海由今年初至今最少錄15宗蝕讓個案，蝕幅由2%至37%不等。最勁一宗為2A座低層D室，屬四房戶，實用面積1,154平方呎，於今年4月以1,168萬元沽出，原業主持貨8年帳蝕37%。

馬鞍山星漣海。（資料圖片）

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