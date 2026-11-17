二手市場轉旺，惟市場仍有不少蝕讓個案。當中葵涌豐寓有平台戶業主4年累劈152萬元，最終以448萬元沽出。至於新買家為同區街坊，首次睇中單位後還價不果，選擇尋找其他心水，不過睇樓多時仍感豐寓適合自己，終「投降」加碼買心頭好。



豐寓平台戶4年劈價152萬

中原地產高級資深分區營業經理許偉業表示，是次成交為葵涌豐寓低層特色平台單位，實用面積252平方呎，屬開放式間隔，連約123方呎平台。

據知，原業主早於2022年以600萬元叫價放盤，其後因應市況劈價，近期劈至478萬元求售，最終4年累劈152萬元，終以448萬元沽出，呎價17,778元。

首次還價不果另尋心水 終「投降」加碼買心頭好

新買家為同區上車客，在10月睇樓後還價至430萬元，惟業主不為所動，故另尋其他心水單位，惟經過多番比較後，認為上述特色平台戶最為切合個人需要，最終再次出價445萬元。不過業主仍企硬455萬元，最終僵持一段時間後，買家「投降」加碼至448萬元買入 心頭好自用。

9年輕微輸不足3%

據知，原業主於2017年9月以458.9萬元一手購入，持貨至今約9年，是次轉手帳面蝕讓10.9萬元，單位期內貶值2.4%。

葵涌豐寓。（資料圖片）

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