房屋局局長何永賢因要為大埔宏福苑大火負上政治責任而辭職，究竟她的辭職會否對香港未來房屋政策帶來影響，以至香港未來的長遠房屋政策走向又如何？今集《財策相對論》我們邀請到經濟學者葉秀亮教授分享他的看法。



葉秀亮憂解決住屋難題步伐倒退三五七年

由於目前房屋局局長何永賢因大埔宏福苑大火問責下台，葉秀亮預計原本有望可以推進的租置計劃或會推遲，而早前鬆口表示考慮將公屋與居屋比例調整至5比5的構想，亦有機會因為她的離開隨之落空。他坦言何永賢的離任，可能令香港解決住屋難題與實現經濟重生的步伐倒退三、五、七年，甚至面臨胎死腹中的風險。

葉秀亮憂何永賢問責下台，解決住屋難題步伐會倒退三五七年。（香港01攝）

政府換屆在即 重啟大維修可交由下屆政府從長計議

政府在大埔宏福苑大火後實施一系列改革。葉秀亮認為宏福苑事件將防火安全、打擊圍標與重啟大維修三個截然不同的議題混為一談。他從經濟學與政策分析的角度，認為將性質與輕重緩急不同的問題一併處理，會增加出錯的風險，建議按先後次序應對。

他認為應重新審視大維修的逼切性，除了涉及結構危險、有倒塌風險的樓宇必須立即修繕外，其餘非緊急項目無需如此密集地強制推行。在現屆政府任期僅餘數月之際，重啟大維修的長遠規劃大可交由下屆政府從長計議。

經濟學者葉秀亮教授。（香港01攝）

市民不滿大火問責 倡問責制設「功過表」

宏福苑大火的問責工作，葉秀亮認為政府與市民出現溝通落差，原因在於外界普遍以為只有一名局長要為事件負責，卻不知會在三個月後，消防處、獨立審查組（ICU）等相關部門的涉事公務員或會因失職而面臨懲處。

至於整體問責制度方面，他認為目前最大的弊端在於「有罰無獎」，容易導致出現「少做少錯、唔做唔錯」的消極心態，因此可建立一套「功過相抵」系統，即使有錯亦可以獲得戴罪立功。

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