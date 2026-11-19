【大東山／爛頭營／石屋／忠誠拍賣／另類物業】由香港電影導演翁維銓擁有，近期受到市場關注的大東山爛頭營3號屋昨日（18日）以開價38萬元推出拍賣。最終該石屋以288萬元拍出，全程僅11分鐘，期間承價共50口，較開價搶貴6.6倍。



有傳媒報道指出，信置家族旗下的香港歷史文物保育建設有限公司成功投得石屋，將由黃廷方慈善基金與大澳文物酒店重新活化，並改建為休息區供遠足者及遊客使用，讓他們可以享受由自動販賣機提供的涼茶等飲品。香港01記者向信和置業查詢，惟暫時未獲回覆。



據了解，該石屋最早由一名傳教士於1965年以5,000元買入，其後在1977年以「原價」5,000元轉讓予翁維銓，以最新成交價288萬元計算，該石屋在過去49年帳面升值575倍。

石屋買家未有回應傳媒提問

值得留意，昨日大東山爛頭營3號石屋買家在完成拍賣及交易手續後，未有回應傳媒提問便逕自離開。

持有石屋近半世紀 升值575倍

該石屋最早由一名傳教士於1965年以5,000元買入，其後在1977年以「原價」5,000元轉讓予翁維銓，以最新成交價288萬元計算，該石屋在過去49年帳面升值575倍。

大東山爛頭營3號石屋買家未有回應傳媒提問便逕自離開。（現場相片）

爛頭營3號屋38萬推拍 租客因年紀大搬出

是次拍賣物業為大東山爛頭營3號屋，屬石屋群中面積最小，地盤面積2,500平方呎，開價38萬元，地盤呎價僅152元。據知，原先以每年1元的象徵式租金承租的租客亦因為年紀大已經搬出。

內櫳企理 劃分休息區

據拍賣行網站顯示，3號屋外貌雖然殘舊，但內櫳尚算企理，設有基本生活用品，如飯桌、椅子，以及放置日常用品的層架，屋內另亦設有休息區。

↓↓大東山爛頭營3號屋↓↓

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由電影導演翁維銓持有 曾1元租予外籍導遊

據知，爛頭營3號屋由香港電影導演及攝影家翁維銓持有，屬最資深的華人石屋業主，而該石屋是由他向一名傳教士以5,000元買入，而他首部執導的劇情長片《行規》亦曾在該屋取景。不過由於翁維銓年事漸高，加上無人打理，石屋一度空置約15年，最後由一名外籍導遊以每年1元租金承租。

↓↓大東山爛頭營3號屋↓↓

爛頭營石屋群擁100年歷史

大東山爛頭營石屋群已有100年歷史。上世紀初，基督教傳教士在華南傳教時，在高地建立避暑營地。據紀錄，爛頭營的土地在1924年12月底拍賣，首批小屋在1925年夏季落成。團隊研究估計，以前興建石屋的石材都是就地取材，在山上所取的。

由香港電影導演翁維銓擁有的大東山爛頭營3號屋今日（18日）以38萬元推出拍賣。（網上圖片）

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