【粉嶺/居屋/山麗苑】二手市場轉旺，連帶未補地價的居屋市場亦有賺離場。當中粉嶺居屋山麗苑開放式戶業主即使減價16萬元，以182萬元沽出單位，持貨4年轉手帳面獲利逾兩成，更加較3個月前同類單位賣貴約15%。



美聯物業分行聯席區域經理葉容生表示，是次成交為粉嶺居屋山麗苑D座底層4室，實用面積約287平方呎，屬開放式間隔。據知，單位在11月初以198萬元未補地價叫價，最終減價16萬元，最終獲綠表用家以182萬元未補地價承接，呎價約6,341元。

休息區採閣樓設計 行上「半層」上床

據放盤單位圖片顯示，原業主將單位「一分為二」，前者為客飯龐，後者為休息區，而休息區則採用閣樓設計，需要行上「半層」上床。

↓↓粉嶺居屋山麗苑D座底層4室↓↓

較3個月前同類賣貴約15%

參考同類未補地價單位同屬D座低層1室，實用面積相同，在2026年9月初以158萬元沽出，反映今次成交單位較3個月前賣貴約15%。

2021年買入價148.8萬

資料顯示，原業主於2021年12月以約148.8萬元購入上述物業，持貨至今約4年，是次轉手帳面獲利約33.2萬元，單位期內升值約22.3%。

粉嶺居屋山麗苑。（洪業銘攝）

2020年推出共3222伙

資料顯示，山麗苑是房委會轄下的居者有其屋計劃屋苑，於2020年推出（居屋2020），並於2021年11月落成入伙。整個屋苑設有6座，提供多達3,222伙，實用面積介乎278至451平方呎，戶型包括開放式戶至兩房。

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