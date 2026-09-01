新居屋有水位！綠表客439萬買錦駿苑一房　3年帳面賺逾六成

二手市場轉旺，帶動新二手居屋錄獲利個案。當中入伙約3年的馬鞍山新居屋錦駿苑，屋苑一伙一房單位最新以439萬元未補地價售出，呎價11,553元。原業主於2023年一手買入，3年帳面獲利逾167萬元離場，單位升值超過六成。



美聯物業分行高級分區營業經理丘仲文表示，是次成交為馬鞍山新居屋錦駿苑C座低層10室，實用面積約380平方呎，屬一房間隔，座向東，望山景。單位原初以440萬元叫價放盤，最終微減1萬元，以439萬元沽出，呎價約11,553元。

綠表客議價買心頭好

至於，新買家為綠表客，因鍾情屋苑樓齡新且位置方便，加上單位有裝修，即時議價買心頭好。

據知，原業主於2023年6月以約271.38萬元買入，持貨至今約3年，是次轉手帳面獲利約167.62萬元，單位期內升值約61.8%。

馬鞍山新居屋錦駿苑。（吳美松攝）

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