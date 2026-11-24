【灣仔/會景閣/肖潭平/蔡得/炒賣/炒樓】自香港樓市全面撤辣後，二手市場屢現炒風。原由深圳發展商華盛控股董事局主席、深圳市同心俱樂部理事肖潭平持有的灣仔會景閣22樓全層18個單位，在2026年3月份以「蝕讓價」2.29億元沽出予投資財團茶德行負責人蔡得，平均呎價14,488元。



事隔8個月後，蔡得重新把該批單位放售，叫價高達逾3.35億元，大幅嗌高逾1億元或46%。據最新消息，該批單位於市場上重新放售，有傳不足兩周已沽出15伙，其中一伙大單位更以4,370萬元沽出，成交呎價高達23,134元，即持貨8個月單位呎價大幅升值約60%。



資料顯示，上述最新成交個案為會景閣22樓1室，實用面積1,889平方呎，11月份以4,370萬元沽出，成交呎價高達23,134元。單位新買家為海隆（香港）有限公司SEALAND（HK）LIMITED，其公司董事為蔡重直（CAI, ZHONGZHI），其名字與中國資深銀行家、經濟學者相同，有機會為同一人。

原由肖潭平持有 8個月前蝕沽予蔡得

值得留意，灣仔會景閣22樓全層18個單位，原由深圳發展商華盛控股董事局主席、深圳市同心俱樂部理事肖潭平持有，於2016年8月斥2.85億元購入，但其後於2026年3月初以2.29億元轉售予茶德行負責人蔡得，帳面大幅損手5,600萬元或19.6%，平均呎價14,488元。

全層18伙合共索價逾3.55億

據了解，上述會景閣18伙，涉及22樓全層1至19室，涉及2伙開放式單位、7伙一房戶、6伙兩房戶，以及3伙三房戶，實用面積介乎417至1,889平方呎，部分單位望海景。該批單位意向價介乎760萬至4,500萬元，呎價17,274至25,932元，總叫價共逾3.35億元。

會景閣（Convention Plaza Apartments）是位於灣仔北海旁的高級星級服務式住宅，屬於香港會議展覽中心舊翼的部分。（資枓圖片）

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