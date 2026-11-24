【元朗區/地舖/舖位升值/南亞裔】舖市持續尋底，尋寶資金悄悄落入具異國風情的地區小巷。「南亞裔小社區」元朗宏發徑，一個面積僅137平方呎的交吉細舖，最新成功以320萬元獲承接，呎價逾2.3萬元。原業主於2004年以100萬元買入，長情持貨22年，帳面爽賺220萬元離場，舖價期內升值約2.2倍。



涉及成交物業為元朗宏發徑3號昌盛大廈地下16號舖，該舖面積細小，建築面積僅約137平方呎，成交價為320萬元，呎價達23,358元。該舖現為交吉狀態，面向合財街，鄰近同益街市。

涉及成交物業為元朗宏發徑3號昌盛大廈地下16號舖，建築面積僅約137平方呎，成交價為320萬元。（資料圖片）

業主持貨22年 舖價期內升2.2倍

原業主於2004年9月以100萬元買入，即香港經濟從低谷復甦的初期，僅斥資100萬元便成功買入上述舖位。至今該業主持貨22年後沽出，帳面獲利220萬元，舖價於期內大升約2.2倍！

尼泊爾、印度及印尼裔人士在此聚居

資料顯示，元朗宏發徑長約30米，闊約6米。自英軍於1997年撤兵後，不少於石崗駐守的廓爾喀兵繼續留港，落地生根，部份尼泊爾、印度及印尼裔人士聚居在元朗區。約於2000年，他們開始在宏發徑開設食肆及士多，隨後街道兩旁陸續有不少餐廳、士多、鮮肉店等開業，成為一個南亞裔居民聚集的小社區。

元朗宏發徑3號昌盛大廈地下16號舖。（資料圖片）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。