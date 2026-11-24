元朗「南亞裔小社區」細舖320萬沽 揸22年升2.2倍 呎價逾2.3萬
撰文：李煥好
出版：更新：
【元朗區/地舖/舖位升值/南亞裔】舖市持續尋底，尋寶資金悄悄落入具異國風情的地區小巷。「南亞裔小社區」元朗宏發徑，一個面積僅137平方呎的交吉細舖，最新成功以320萬元獲承接，呎價逾2.3萬元。原業主於2004年以100萬元買入，長情持貨22年，帳面爽賺220萬元離場，舖價期內升值約2.2倍。
涉及成交物業為元朗宏發徑3號昌盛大廈地下16號舖，該舖面積細小，建築面積僅約137平方呎，成交價為320萬元，呎價達23,358元。該舖現為交吉狀態，面向合財街，鄰近同益街市。
業主持貨22年 舖價期內升2.2倍
原業主於2004年9月以100萬元買入，即香港經濟從低谷復甦的初期，僅斥資100萬元便成功買入上述舖位。至今該業主持貨22年後沽出，帳面獲利220萬元，舖價於期內大升約2.2倍！
尼泊爾、印度及印尼裔人士在此聚居
資料顯示，元朗宏發徑長約30米，闊約6米。自英軍於1997年撤兵後，不少於石崗駐守的廓爾喀兵繼續留港，落地生根，部份尼泊爾、印度及印尼裔人士聚居在元朗區。約於2000年，他們開始在宏發徑開設食肆及士多，隨後街道兩旁陸續有不少餐廳、士多、鮮肉店等開業，成為一個南亞裔居民聚集的小社區。
葵涌光輝圍「吉舖」價瀉46%！業主揸15年未返家鄉 鄰近窮人恩物堅尼地城地舖980萬放售 業主「心淡」劈價求售 平過兩年前近35%投資者劉軍蝕34%沽西貢舖 玩具製造商接貨 曾1.2億買荃灣麥當勞嘉頓麵包家族成員1.1億沽天后安老院巨舖 租約期尚餘6年九龍灣「汽車陳列室」舖6380萬放售 維森主席揸16年 叫貴近五成外資基金又輸？中環「皇九」舖位市值5.6億 低8年前購入價16%
01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。