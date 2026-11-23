【葵涌/舖位/零售業/舖位蝕讓】民生區舖位造價向來較為穩定，但面對目前的零售大環境，卻亦難逃造價腰斬厄運。葵涌光輝圍一個鄰近網紅「16元燒味飯」的地舖，最新僅以493萬元易手。原業主早於2011年入市，長揸逾15年，最終仍要面對現實，帳面慘蝕412萬元離場，舖價暴瀉約46%。



493萬易手 業主長揸15年蝕約46%

涉及成交單位為葵涌光輝圍11至15號昌利樓地下5號舖，建築面積約450平方呎。資料顯示，該單位最新以493萬元成交，呎價約10,956元。原業主於2011年8月份斥905萬元買入該舖，持貨長達15年，最終仍未能「守得雲開」，現沽貨慘蝕412萬元或暴跌約45.5%。

葵涌光輝圍11至15號昌利樓地下5號舖，最新以493萬元沽出，15年間暴跌約45.5%。

飲食段人流不俗 吉舖成劈價致命傷？

為何一個民生區舖位會折讓如此多？有市場人士分析指出，該舖所在的光輝圍一帶，被葵興邨及葵涌邨等大型公共屋邨包圍，上述舖位處街市及飲食段的交界點，人流其實「唔差」。然而該物業為「吉舖」，在缺乏租金收入期間，加上零售餐飲業光景未復，不排除業主在交吉壓力下開平價求售。

位處「平民食街」 鄰近「16元燒味飯」

事實上，光輝圍為區內的「平民食街」，整條街聚集了不少平價茶餐廳、本地小食店、粉麵店及燒味店，向來以薄利多銷及性價比吸客。而上述成交的舖位正正鄰近一間以超低價「16元燒味飯」作招徠的燒味店，該店早前更藉此在社交媒體上引發關注，被稱為窮人恩物。

上述成交的舖位鄰近一間以超低價「16元燒味飯」作招徠的燒味店。（資料圖片）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。