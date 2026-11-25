【物業拍賣／銀主盤／元朗／殘裝】 樓市氣氛轉為觀望，銀主需劈價嘗試走貨。元朗有樓齡47年的舊樓減價推出拍賣，涉及為東昇樓高層兩房戶。由銀主推出拍賣，最新開價98萬元，3個月劈價20萬元。單位內籠殘舊，天花牆紙剝落，大量牆身發黑，新買家或需全爆大翻新。



銀主3個月劈價20萬

上述單位為元朗東昇樓4樓C室，兩房間隔，屬銀主盤。由忠誠拍賣在今日（25日）推出，單位實用面積405平方呎，據知上述單位在今年8月在另一個私人拍賣場以118萬元推出拍賣，不過未能成功賣出。是次銀主最新以98萬元重推拍賣，較3個月前調低20萬元，平均呎價2,420元。

內籠殘舊！天花牆紙剝落、牆身發黑

據單位圖片所見，單位內籠殘舊，天花牆紙剝落，客飯廳及睡房牆身有大量位置發黑，浴室亦未見有乾濕分離，單位地板上竟然隨意擺放著一扇拆卸下來的單邊鐵門。料新買家入市後或需要全爆大翻新。

↓↓元朗東昇樓4樓C室↓↓

低代理行估價最多六成

另參考同類面積成交單位為低層C室，在2022年以375萬元沽出。另據代理行物業估價資料，上述單位估價範圍225萬至248萬元，即最新推拍較估價低56至60%。

斷供最終淪銀主盤

據了解，原業主在2019年以約260萬元買入，當時呎價約6,420元，因斷供最終淪銀主盤收場。單位買入至今約7年，如最終以開價98萬元沽出，單位料需貶值162萬元或62.3%。

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