華懋集團今日（24日）宣佈旗下東涌東商業發展項目正式命名為「心 • 匯」(Centrus）。項目總樓面面積逾126萬平方呎，採用雙塔設計，預計於2028年第一季落成，屬全港首個結合甲級寫字樓、零售空間，以及數據中心的綜合發展項目，同時毗鄰興建中的東涌東站。



總樓面面積逾126萬呎 2028年第一季落成

「心 • 匯」總樓面面積逾126萬平方呎，當中零售空間佔地逾22萬平方呎，涵蓋購物及餐飲設施、露天廣場、親子遊樂設施，以及寵物友善戶外空間。同時設有20層的甲級辦公空間，標準樓面面積約27,000平方呎。

另設總樓面面積約46.6萬平方呎的數據中心，以配合《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃》中推動創新科技及數字經濟的發展方向。

東涌東商業發展項目正式命名為「心 • 匯」。（發展商提供）

華懋張利民：項目屬集團在東涌東策略性佈局之一

華懋集團執行董事兼行政總裁張利民表示，「心 • 匯」屬東涌近20年來其中一個最大型的綜合商業發展項目，亦是集團在東涌東的策略性布局之一。連同區內住宅發展項目，期望可為區內創造更完善的生活、工作及交流環境。他又指集團一直對香港長遠發展充滿信心，並持續投資推動城市未來發展項目。

華懋集團執行董事兼行政總裁張利民。

屬全港首個甲級寫字樓、零售及數據中心綜合項目

華懋集團資產管理租務副總監張錦榮表示，「心 • 匯」是香港首個結合甲級辦公空間、零售設施及數據中心的發展項目，提供商業及生活配套，同時配合企業對數碼基建的需求，在租務市場上具備獨特優勢。

華懋2022年27.78億奪地

翻查資料，上述地皮在於2020年10月份首度推出時，因標價未達政府底價而流標，及後政府為吸引發展商，決定加入新元素，包括容許零售、食肆餐飲等重推，最終由華懋在2022年3月以27.78億元奪得，以項目可建樓面面積約1,261,370平方呎計，當時每呎樓面地價約2,202元，接近市場下限價。

東涌東商業發展項目正式命名為「心 • 匯」。（發展商提供）

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