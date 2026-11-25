【美孚／美孚新邨／藍籌屋苑／二手成交】二手市場交投轉旺，但部分具「特色」的單位造價逆市向下。當中藍籌屋苑美孚新邨一伙頂層無升降機可到達的兩房新近以390萬元沽出，屋苑失守400萬元大關。有代理指，由於單位沒有電梯到達，行動不便且需人手搬運大型家具，造價較普通兩房有約15%折讓。



美孚新邨無𨋢兩房390萬沽

消息指，是次成交為藍籌屋苑美孚新邨2期吉利徑7號頂層，實用面積410平方呎，屬兩房間隔，未有升降機可到達，單位新近以390萬元沽出，呎價9,512元，與網上銀行估價389萬元相若。

無電梯到達 較普通兩房折讓15%

參考同類頂層單位成交，屬2期吉利徑9號頂層戶，實用面積413平方呎，在去年7月以400萬元沽出，呎價9,685元，反映同類成交逾一年輕微跌價10萬元。區內代理指出，由於單位沒有電梯到達，行動略為不便而且大型家具亦需要人手搬運，因此造價會較普通兩房有約15%折讓。

上手18年賺逾6成

至於，原業主2008年以239萬元購入，持貨至今18年，是次轉手帳面獲利151萬元，單位期內升值63.2%。

美孚新邨。（黃祐樺攝）

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