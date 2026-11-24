【蟲草大王／陳恩德／御藥堂／財困／李佳芯Ali／銀主盤】近年傳出陷入財困、有「蟲草大王」之稱的御藥堂創辦人陳恩德，近日市場已傳出旗下大圍瑞峰花園一籃子物業淪為銀主盤，被推出市場放售。《香港01》記者翻查資料，發現陳恩德在2026年10月27日已正式被法庭頒令破產，這是他相隔二十六年後再度破產。



早年任股票經紀 2000年曾破產失去所有金融牌照

有「蟲草大王」之稱的御藥堂創辦人陳恩德，早年已曾破產一次。翻查資料，陳恩德早年成為股票經紀，早於1989年開始炒賣股票，卻因六四事件投資失利，據悉其後他繼續從事外匯金融業，曾坐擁千萬身家。不過在1997年亞洲金融風暴中欠債數百萬，並於2000年初破產和失去所有金融牌照。

破產再翻身創「御藥堂」 擔任上市公司主席大搞「寵物藥妝」

不過隨後陳恩德在2004年1月份成功解除破產令。其後他受董建華建議的中藥港啟發，由學徒從低做起，2002年與父親及姑母投資逾十萬成立保健品公司「御藥堂」，翌年靠沙士疫情期間代理中藥板藍根而再度致富，更成立仍志集團並成為集團主席，大搞「寵物藥妝」，全盛時期全港擁有逾百個銷售點。

市傳巨債纏身、長期拖糧兼拖數

不過，在2025年9月份「仍志」突然宣布，陳恩德因私人理由辭任執行董事及主席。據悉，陳恩德失去上市公司主席之位，與其抵押的股權被人強制出售有關，使其失去大股東身份。另有消息透露，近年行蹤低調的陳恩德疑巨債纏身，不但生意業務大縮水，且長期拖糧兼拖數，單計過去一年，已有大批員工及債主入稟法院向他追數，涉款數千萬元。

有傳媒報道指，有人自數年前起，將名下多個物業抵押借錢周轉，但多筆債項一直未還，利息已「利疊利」越滾越大，累計至少逾億元，令陳隨時再破產。

此外，陳恩德在2021年底被指與TVB藝人李佳芯（Ali）秘戀一年，更傳出陳恩德答應斥資35萬元給女方拍微電影等，隨即引起全城關注。不過李佳芯當時以長文決絕回應，落閘「從沒有發展過任何關係，今後亦不會有任何發展空間。」

連天台特色戶叫價1627萬

另據代理消息，陳恩德被銀主沒收並放售的物業涉及兩個單位連3個車位，合共叫價3,255萬元。

當中包括大圍瑞峰花園一伙連天台特色戶，實用面積1,385平方呎，連車位叫價1,627.5萬元、意向呎價11,751元，較2010年購入價1,068萬元，帳面高出逾559萬元或52%。

車位叫價較買入價低58%

另一伙為瑞峰花園低層A室，實用面積1,592平方呎，連車位叫價1,522.5萬元、意向呎價9,563元，較其2010年購入價1,000萬元，帳面高出逾522萬元或52%。此外，另有一個車位叫價105萬元，較2018年購入價250萬元，帳面低145萬元或58%。

大圍瑞峰花園。（歐嘉樂攝）

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