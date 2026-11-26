由南豐及豐資源發展的南區「深水灣徑8號」，在11月初以2.6億元沽出一伙四房四套單位，呎價71,409元。新買家身份曝光，屬中國溫州企業家胡光力，曾任港利通科技有限公司董事長。



內地企業家2.6億入市

是次成交單位為「深水灣徑8號」第1座15樓B室，實用面積3,641平方呎，屬四房四套間隔，在11月初以2.6億元沽出，呎價71,409元。

登記買家為胡光力（HU GUANGLI），與中國溫州蒼南籍企業家同名，料為同一人，胡光力曾任港利通科技有限公司董事長及深圳市手機行業協會常務副會長。

採120天成交期 獲提前成交、印花稅回贈優惠

翻查資料顯示，胡光力採120天成交期， 分別要在簽署臨時買賣合約及簽署正式買賣合約時各支付樓價5%，及後再在簽署臨時買賣合約後120天內支付樓價90%。同時獲發展商提供認購兩個車位權利、如可以在90天內付清全數最多加獲4.35%提前成交優惠、6.5%印花稅回贈優惠，以及獲贈單位內現有的家具及物件。

南豐及豐資源發展的南區「深水灣徑8號」。

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