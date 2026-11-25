【盛滙商舖基金/李根興/舖市/零售餐飲業】舖市近年氣氛淡靜，盛滙商舖基金創辦人李根興亦曾「忍手」停買商舖近兩年，基金亦不時傳出蝕讓消息。不過，他今年卻開始「出山」接連吸納地舖。李根興最新斥資675萬元購入佐敦文華樓一個700呎地舖，並在買入後隨即以900萬元放售，加價逾三成。



計及今次入市，他今年內已三度買舖，合共涉資約2,263萬元。對於重返市場入貨，李根興早前已表示「最壞時刻就快過去」，並看好內地資金及投資移民買家為舖市提供承接力。



上述成交物業為文英街1至23號文華樓地下7號舖，建築面積約700平方呎。舖位於上月中以675萬元沽出，呎價約9,643元。而原業主早於1980年斥80萬元買入，持貨約46年，舖價升值約7.5倍。

佐敦文英街地舖建築面積約700平方呎，於上月中以675萬元沽出，呎價約9,643元。（網上圖片）

675萬購佐敦文英街地舖 即加價逾3成放售

據悉，該舖現由潮州菜館租用，月租為4.5萬元。以最新成交價計算，該舖租金回報高達8厘。資料顯示，買家以公司名義「SPACE ULTRA LIMITED」作登記，公司董事為李根興，即盛滙商舖基金創辦人。

市場消息透露，李根興購入該舖後，隨即推出市場放售，叫價900萬元，較買入時加價225萬元或約33.3%。

該舖現由潮州菜館租用，月租為4.5萬元，租金回報高達8厘。（網上圖片）

時隔兩年再「出山」 年內三度買舖涉資2263萬

事實上，隨著舖市近年步入寒冬，作為商舖投資者的李根興亦停止買舖已久。惟時隔兩年「出山」，今年內頻頻入手地舖。他今年首次入市為3月份，斥資1,188萬元買入灣仔軒尼詩道111號舖，建築面積720平方呎，呎價約16,500元。該舖由兩餸飯店租用，月租約3.5萬元，租金回報率約3.5厘。

灣仔軒尼詩道111號舖，建築面積720平方呎。（網上圖片）

除此之外，李根興亦於今年9月中購入深水埗石硤尾街34至38號地下38號舖，建築面積約860平方呎。該舖曾於今年5月份叫價500萬元，終減價25%沽予李根興，成交價為400萬元，呎價約4,651元。據悉，舖位現由菜館以3萬元租用，租金回報率約6.8厘。市場消息指，舖位近日已獲530萬元洽購，若最終沽出，持貨短短兩個月可望獲利約130萬元，舖價升值約32.5%。

深水埗石硤尾街34至38號地下38號舖，建築面積約860平方呎。（網上圖片）

換言之，李根興今年內已三度買舖，合共斥資約2,263萬元入市掃貨，主打具穩定餐飲租客的民生及半核心地段地舖。

舖市最壞時刻就快過去？內地投資移民客撐市

對於今年重啟入市步伐，李根興早前已預計舖市「最壞時刻就快過去」，因零售業已開始明顯復甦，加上現時舖價較高位已下跌六成或以上，具備回升空間。他亦提到，不少內地投資者仍看好香港經濟前景，去年便有多數內地買家購入盛滙基金旗下的商舖作投資移民用途，反映市場上有客源願意以真金白銀「接貨」。

盛滙商舖基金創辦人李根興。（羅國輝攝）

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