核心區寫字樓繼續有大蝕讓個案放盤出現。內房君豪集團總裁石金禹持有的中環中心頂層79樓全層樓面，最新再委託代理行以4億元推出。值得留意，該物業早於2017年以約7.38億元買入，即最新放售價較買入價低約46%。



第一太平戴維斯表示，獲委任為首席代理公開要約出售中環皇后大道中99號中環中心頂層79樓全層，物業建築面積約13,213平方呎，將以部分交吉、部分連現有租約形式出售。公開要約截止日期為今年12月17日中午。

物業現分為79樓01及79樓02室，建築面積分別約5,241平方呎及7,972平方呎。其中79樓01室交吉出售，可供買家於完成交易後安排進駐；79樓02室則連現有租約出售。買家能因應業務發展及空間需求，規劃日後使用安排。

中環中心。（蔡偉南攝）

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，物業意向價為4億元，按建築面積約13,213平方呎計算，平均呎價約30,273元。

據悉，該單位配備豪華裝修及獨立升降機直達，買家可即時進駐使用。該單位位處極高層，樓底特高約6米，坐擁無遮擋全維港海景，視野遼闊。該商廈為全層無柱式設計，空間開則方正實用，適合金融機構、專業服務機構或家族辦公室設立總部。

2017年買入價7.38億

資料顯示，上述放售的79樓全層樓面，業主為內房君豪集團總裁石金禹，他於2017年以約7.38億元買入，成交呎價約55,854元。

中環中心。（蔡偉南攝）

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