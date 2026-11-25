元朗舊樓東昇樓98萬拍賣 4組客搶高66%至163萬沽 7年貶值近1球
撰文：黃祐樺
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【物業拍賣／銀主盤／元朗／殘裝】 銀主劈價走貨成功。元朗有樓齡47年的殘裝舊樓東昇樓高層兩房銀主盤，今日（25日）由私人拍賣場以「減價貨」姿態98萬元推出，單位先後經歷兩次推出拍賣，最終今次以163萬元拍賣沽出，四組客搶高65萬元或約66.3%。
先後經歷兩次拍賣 四組客搶至163萬沽
今次成功拍賣沽出單位為元朗東堤街8B號東昇樓4樓C室，實用面積405平方呎，兩房間隔，屬銀主盤。該單位曾在今年8月在另一個私人拍賣場以118萬元推出拍賣，不過未能成功賣出。及後由忠誠拍賣在今日以98萬元推出，單位經歷四組客搶購，最終搶高65萬元或66.3%，以163萬元沽出，平均呎價4,025元。
內籠殘舊！天花牆紙剝落、牆身發黑
據單位圖片所見，單位內籠殘舊，天花牆紙剝落，客飯廳及睡房牆身有大量位置發黑，浴室亦未見有乾濕分離，單位地板上竟然隨意擺放著一扇拆卸下來的單邊鐵門。料新買家入市後或需要全爆大翻新。
↓↓元朗東昇樓4樓C室↓↓
成交價低代理行估價34%
另參考同類面積成交單位為低層C室，在2022年以375萬元沽出。另據代理行物業估價資料，上述單位估價範圍225萬至248萬元，即最新成交價較估價27%至34%。
斷供最終淪銀主盤
據了解，原業主在2019年以約260萬元買入，當時呎價約6,420元，因斷供最終淪銀主盤收場。單位買入至今約7年，最終以163萬元沽出，單位貶值97萬元或37%。
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