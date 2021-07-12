美資基金143萬租國金二期9000呎　惟一周後即轉軚　棄租45%樓面

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-07-12 08:30

中環國際金融中心（下稱國金）為本港具標誌性的超級甲廈，其租賃表現、租金走勢及至租客分布，尤如本港經濟格局的縮影。上月，美國基金管理巨頭列克星敦投資公司 （Lexington Partners），原落實以每月約143萬元承租國金二期共7個單位，涉近約9,000平方呎樓面。不過，在簽訂合約約一周後，租客突然轉軚，放棄當中3個單位、相當於其承租的45%樓面。

每月143萬租近九千呎 呎租160元

據土地註冊處資料，中環國際金融中心二期29樓03、04、05、06、07、08及09室，共7個單位，於6月10日簽下新租約，新租戶為LEXINGTON PARTNERS ASIA LIMITED，租約期由2021年9月1日至2024年8月31日。據悉，上述7個單位涉及面積8,945平方呎，呎租約160元，月租高達143.12萬元。

不過，上述租戶與業主在6月18日再簽訂一份協議，把部分單位退租（PARTIAL SURRENDER），涉及03、04、05室共三個單位。該批退租單位估計涉及約4,000平方呎，即佔本來承租的樓面約45%。

據公司註冊處資料顯示，LEXINGTON PARTNERS ASIA LIMITED的董事包括BEATON, KIRK MACDONALD、CHAPMAN, DUNCAN ANTHONY、GIANNETTI, THOMAS。三人均為美國基金LEXINGTON PARTNERS的合夥人，後兩者持有美國護照。

LEXINGTON PARTNERS為美國最大的獨立聯合投資和二次收購基金管理機構，成立於1994年，管理資金超過550億美元。公司辦公室分布在美國紐約、波士頓、英國倫敦、香港、新加坡、巴西聖保羅等。旗下香港辦公室現位於中環置地廣場約克大廈。

LEXINGTON PARTNERS為美國最大的獨立聯合投資和二次收購基金管理機構，管理資金超過550億美元。

麥格理再削1萬呎樓面 較08年縮水55%

近月國金接連出現國際機構削減樓面，除美資基金外，澳州投資銀行亦「縮水」，麥格理在今年5月份便進一步削減其位於ifc 一期的約1萬平方呎樓面。

麥格理早於2008年承租國金一期18樓至23樓、合共6層樓面作為香港區總部，涉及約12萬平方呎。不過，麥格理近年屢次削減樓面，至2019年僅餘下4層、共約8萬平方呎。

至去年4月份，麥格理再提早兩年退租20樓3室至15室、合共13個單位，今年5月又退租18樓5室至14室、合共10個單位。上述兩批樓面分別涉1.6萬及1萬平方呎樓面，意味麥格理在國金一期只尚餘5.4萬平方呎樓面，較初期「縮水」55%。

ifc 兩期中資租戶佔比升至24%

正當美資、澳資等撤出或縮減規模樓面之際，國金的中資租戶佔比，正與日俱增。據第一太平戴維斯上月底發表的「香港寫字樓租賃市場報告」，國金一期及二期的中資佔比持續上升，由四年前的15.7%，升至最新的24%。

國金洗牌｜大灣區東莞銀行進駐IFC二期 吸納日資野村棄租樓面

如原由日資券商野村以每呎200元租用的國金二期約一層半樓面，去年3月棄租後，空置近一年，於今年3月獲兩間中資機構「補上」承租，其中一個租戶為來自大灣區的東莞銀行、另一間則為方源資本（亞洲），公司專注於中國企業投資的私人股權投資基金。