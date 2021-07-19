沙田第一城兩房戶跌穿500萬易手　揭兩大平賣主因

樓價逐步逼近歷史高位，惟細價屋苑沙田第一城一個兩房單位，卻與大市背道而馳，成交價跌穿500萬元關口。涉及為沙田第一城第48座高層E室，實用面積284平方呎，屬兩房間隔，外望開揚內園景，據知單位內有雅致裝修。

為趕移民賣樓 略減10萬

據美聯高級營業經理何智豪表示，上述單位原業主原叫價500萬元放盤，惟因急於賣樓移民，加上單位的上層曾發生事故，故議價後略減10萬至490萬元成交，呎價17,254元，屬低市價。

參考屋苑同為48座的E單位，今年暫錄兩宗成交。其中一個低層E單位，面積同屬284平方呎，今年2月份以512萬元易手，反映上址低市價約4%。參考銀行的網上估價，僅中銀有提供相關資料，估值為592萬元，即上述成交價較估值低102萬或17%。

對上樓層曾發生爆炸

據了解，上述成交單位的對上一層，於1990年曾發生爆炸案，單位內住客開煤氣自殺，觸發氣體爆炸，毗鄰多個單位亦受牽連，造成一死九傷。該事故單位今年內亦錄成交，上月以460萬元低價易手。

而上述移民賣樓業主於2013年以328萬元購入上址，持貨約八年，現易手帳面獲利約162萬元，期內升值五成。沙田第一城7月至今暫錄約20宗成交，平均呎價約1.8萬元。