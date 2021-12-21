傳新居屋收緊轉售限制　買家拒被綁死　轉陣520萬購二手居屋

新居屋將於明年1月推售，據悉房委會擬以市價51折推售7個新居屋項目，不過該批居屋的轉售限制擬將會「加辣」，或最多要等15年才可補地價自由買賣。有地產代理指出，一名已抽多屆新居屋的買家，為免買入新居屋後被「加辣」措施綑綁，新近決定轉投二手居屋市場，以未補地價520萬元買入牛池灣居屋嘉峰臺兩房單位。

富誠地產客戶主任李志浩表示，上述單位為嘉峰臺第1期2座高層K室，實用面積422平方呎，採兩房間隔，座向西北望城市景，日前以未補地價520萬元沽出，成交呎價12,322元。

原業主購入價399萬 升值逾3倍

李志浩續指，新買家為白居二人士，過去數年多次抽新居屋不果，見明年首季新一期居屋的轉售限制較以往更嚴格，因此即時決定於二手居屋市場入市。單位原業主於2007年6月以121萬元購入，持有單位14年，是次轉手帳面獲利約399萬元，其間升值約3.29倍。

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新居屋轉售限制擬「加辣」

據了解，新居屋將於明年1月推售，房委會擬以市價51折推售7個新居屋項目。不過該批居屋的轉售限制擬將會「加辣」，成功買入單位的一手業主，首五年除不可貴過原價賣樓，若想在未補價市場出售居屋予綠表或白居二等買家，必須於購入單位第5年起才可轉售；而於自由市場補地價放售，更需於首次購入滿十五年後才能轉售。

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