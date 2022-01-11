天主教方濟會2.8億買旺角荔枝角道全幢商廈

興勝創建（0896）以2.8億元沽出旗下旺角荔枝角道全幢商廈，物業新買家為香港天主教方濟會。興勝創建持貨逾4年，是次易手帳面獲利近七成。

上述商廈位於荔枝角道99至101號，為一幢樓高15層的舊式商廈，興勝創建在2017年以逾1.66億元買入，隨後在2020年中完成翻新，當時更推出招標放售，估值約3.7億元。

興勝持貨4年大賺七成

是次成交價較2020年中招標時估值低24%，但對比購入價，帳面升值68%或1.14億元。該幢商廈物業總樓面面積24,271方呎，是次成交呎價約11,536元。

物業正處於虧損經營

興勝創建指出，持有上述物業的全資附屬公司正在虧損經營，完成交易後，該集團將不再需要就該物業之營運產生任何開支。興勝又指，集團不時對資產進行策略性檢討，相信出售事項將令公司可重新分配資金至日後投資機會。是次新買家為香港天主教方濟會會長。

天主教方濟會8.3億沽渣甸山屋地 持貨48年升值614倍

事實上，香港天主教方濟會會長近年在物業市場上也有大動作，如在2020年9月份，以8.3億元賣出渣甸山軒德蓀道6號屋地，較1972年買入價135萬元，48年帳面勁升614倍。該屋地佔地16,587方呎，現有建築物實用面積7,993方呎，重建後樓面可增至9,952方呎。